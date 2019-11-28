MELOVIN – Вітрила: слухайте новий хіт співака із акторкою серіалу Новенька

Серіал "Новенька" підкорив українських глядачів. Особливої уваги заслуговує й музика зі стрічки, яку написав улюбленець молоді MELOVIN. До вашої уваги нова пісня виконавця "Вітрила" – слухайте і вчіть текст ліричної новинки!

Пісня "Вітрила" ввійшла в новий альбом MELOVINa – "Octopus" під назвою "Expectations", але спеціально для молодіжного серіалу "Новенька" пісню переклали українською.

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"Я не вмію перекладати вже написані пісні. Для мене це перш за все стрес, та й просто не моє. Це зробила команда, яка займається серіалом Новенька. Це їхня робота, вони краще знають, що потрібно їх аудиторії. Ми записувалися з Настею окремо. Зараз вже ніхто не пишеться в один мікрофон. Але мені показували, як співає Настя. Круто, що її ніхто не дублює і вона сама виконує свою партію", – поділився Костя Бочаров (MELOVIN).

Серіал "Новенька" – молодіжна мелодрама з елементами детективу, у якій йдеться про музику, любов і наркотики... Діти поводяться, як дорослі, а дорослі – як діти. Історія стрічки розгортається в елітній приватній школі, куди потрапляє новенька – шістнадцятирічна Віра з простої сім'ї. Дівчина закохується у мажора Романа, але при цьому вона змушена шпигувати за ним. Підлітки опиняються у центрі закрученої детективної інтриги.

Слухати онлайн пісню з серіалу "Новенька":

У кліпі "Вітрила" використали кадри зі молодіжного серіалу, де показаний виступ шкільного гурту "Банда" з дуетом головних героїв Роми та Віри. Лідер цієї групи, головний герой Роман Журавський співає голосом MELOVIN'a, а жіночу партію актриса Анастасії Нестеренко, яка грає Віру, виконує сама.

Оригінальна версія саундтреку Expectations:

Текст і слова пісні MELOVIN – Вітрила Коли від всіх тікаю

Турботи забуваю

Навколо очі самоти

Тобі я прошепочу

Знов відчути хочу

Як разом із тобою ми Приспів: Ти мої вітрила, музика моя

Невагомі крила підіймають в небо

Дві частини серця, разом ти і я

І мене не буде і нема без тебе Не знаю, але вірю, душа плекає мрію, що шлях до тебе приведе

Земля летить все швидше, за мить твоє обличчя

Мій погляд в натовпі знайде Приспів: Ти мої вітрила, музика моя

Невагомі крила підіймають в небо

Дві частини серця, разом ти і я

І мене не буде і нема без тебе Приспів: Ти мої вітрила, музика моя

Невагомі крила підіймають в небо

Дві частини серця, разом ти і я

І мене не буде і нема без тебе

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