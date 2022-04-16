Продається Медведчук: можна купити NFT втікача та допомогти волонтерам

З'явилася можливість стати власником медведчука. Львівська студія продає NFT зображення кума путіна, а кошти перекажуть на благодійність.

Медведчук став найшвидшим мемом, можливо, в історії людства. Працівники СБУ змогли знайти депутата-втікача з-під варти і його фотографії розлетілися мережею.

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Львівська студія m81studio створила NFT-зображення з головним мемом сьогодення – медведчук під час затримання. Вони виставили медведчука в стилі Воргола на аукціон. Придбати NFT можна на платформі OpenSea до 27 квітня. Початкова ціна – 0.1 ETH (це приблизно близько 310 доларів). Усі гроші з продажу підуть на волонтерські потреби.

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