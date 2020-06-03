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Меломанка: плейлист саундтреків до серіалу Hi-Fi від Hulu

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Саундтреки до серіалу Hi-Fi - фото 1
Саундтреки до серіалу Hi-Fi / Albuquerque Journal

Серіал Hi-Fi (Меломанка або Фанатік) з Зої Кравіц опинився серед найатмосферніших у 2020 році. Тому неможливо оминути увагою круті пісні, які лунали в цьому серіалі. Слухайте улюблені треки онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Комедійний серіал Hi-Fi (High Fidelity / Меломанка / Фанатік) вийшов на каналі Hulu в лютому, але вже встиг підкорити аудиторію своєю простою історією та атмосферною картинкою, яку ідеально доповнив музичний супровід.

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Сюжет розповідає про дівчину Роб (Зої Кравіц), яка має власний магазин платівок у Брукліні. Дівчину можна назвати справді відданою шанувальницею поп-культури, яка допомагає їй переживати приємні і не дуже миті. До того ж, дівчина намагається розібратись, чому ж її всі покидали. Не обходиться і без постійного ламання четвертої стіни між глядачем і персонажем. Всього серіал має 10 епізодів по 30 хвилин, але встигає розповісти історію Роб.

Hi-Fi точно захопив своїми саундтреками, тому зібрали найкрутіші пісні, які лунали у сезоні. Насолоджуйтесь:

Саундтреки до серіалу Hi-Fi, слухати всі пісні онлайн:

Також оцінити всі треки можна за цим посиланням.

Список треків:

  • Satan's Rats - You Make Me Sick
  • Otis Brown - Somebody Help Me
  • Fleetwood Mac - Dreams
  • My Love for You - ESG
  • I Just Might Crack - The Makers
  • Bobby Brown Goes Down - Frank Zappa
  • Darko (Tommy Trash Remix) - Cubic Zirconia
  • Lui e Lei - Piero Umiliani
  • The Real Me - Radio Stars
  • I Can’t Stand The Rain – Ann Peebles
  • Didn’t I – Darondo
  • I’ll Make Love to You – Thomas Doherty
  • Come On Eileen – Dexys Midnight Runners
  • Tiebreaker – Thomas Doherty
  • Once I Had A Love (AKA The Disco Song) [Remastered] – Blondie
  • Fantastic Man – William Onyeabor
  • Till It Hits the Ground – Thomas Doherty
  • Gimmie Light/New Tattoo – Thomas Doherty
  • Pains – Silk Rhodes
  • I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever) – Da’Vine Joy Randolph

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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