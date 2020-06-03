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Меломанка: плейлист саундтреків до серіалу Hi-Fi від Hulu
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Серіал Hi-Fi (Меломанка або Фанатік) з Зої Кравіц опинився серед найатмосферніших у 2020 році. Тому неможливо оминути увагою круті пісні, які лунали в цьому серіалі. Слухайте улюблені треки онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Комедійний серіал Hi-Fi (High Fidelity / Меломанка / Фанатік) вийшов на каналі Hulu в лютому, але вже встиг підкорити аудиторію своєю простою історією та атмосферною картинкою, яку ідеально доповнив музичний супровід.
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Сюжет розповідає про дівчину Роб (Зої Кравіц), яка має власний магазин платівок у Брукліні. Дівчину можна назвати справді відданою шанувальницею поп-культури, яка допомагає їй переживати приємні і не дуже миті. До того ж, дівчина намагається розібратись, чому ж її всі покидали. Не обходиться і без постійного ламання четвертої стіни між глядачем і персонажем. Всього серіал має 10 епізодів по 30 хвилин, але встигає розповісти історію Роб.
Hi-Fi точно захопив своїми саундтреками, тому зібрали найкрутіші пісні, які лунали у сезоні. Насолоджуйтесь:
Саундтреки до серіалу Hi-Fi, слухати всі пісні онлайн:
Також оцінити всі треки можна за цим посиланням.
Список треків:
- Satan's Rats - You Make Me Sick
- Otis Brown - Somebody Help Me
- Fleetwood Mac - Dreams
- My Love for You - ESG
- I Just Might Crack - The Makers
- Bobby Brown Goes Down - Frank Zappa
- Darko (Tommy Trash Remix) - Cubic Zirconia
- Lui e Lei - Piero Umiliani
- The Real Me - Radio Stars
- I Can’t Stand The Rain – Ann Peebles
- Didn’t I – Darondo
- I’ll Make Love to You – Thomas Doherty
- Come On Eileen – Dexys Midnight Runners
- Tiebreaker – Thomas Doherty
- Once I Had A Love (AKA The Disco Song) [Remastered] – Blondie
- Fantastic Man – William Onyeabor
- Till It Hits the Ground – Thomas Doherty
- Gimmie Light/New Tattoo – Thomas Doherty
- Pains – Silk Rhodes
- I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever) – Da’Vine Joy Randolph
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