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Леді Гага випустила довгоочікуваний альбом Chromatica

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Lady Gaga представила довгоочікуваний альбом Chromatica - фото 1
Lady Gaga представила довгоочікуваний альбом Chromatica

Співачка Леді Гага випустила довгоочікуваний шостий студійний альбом "Chromatica". До платівки увійшли 16 треків, в тому числі спільні записи з Аріаною Гранде, k-pop групою Blackpink і сером Елтоном Джоном. Слухайте свіжачок на Радіо МАКСИМУМ!

Три сингли Леді Гага уже випустила раніше ("Stupid Love" і "Rain on Me" з запальними танцювальними кліпами і "Sour Candy" у вигляді окремого треку).

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Lady Gaga – Chromatica, слухати альбом співачки онлайн:

Спочатку альбом мав вийти 10 квітня, але реліз довелося перенести на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Леді Гага заявила, що не хоче випускати платівку саме у цей непростий час, навіть якби хотіла підтримати людей своєю творчістю. Її шанувальникам довелося задовольнятися артами та очікувати.

Загалом, насолоджуйтесь новим альбомом і не забувайте, що він уже доступний на стрімінгових музичних сервісах, тож не соромтесь додавати улюблені композиції до свого плейлиста!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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