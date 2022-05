Мей Маск вийшла у сукні від Дар'ї Донець закликала підтримувати українських дизайнерів

Матір Ілона Маска Мей Маск продовжує висловлювати свою підтримку Україні. Вона вкотре приміряла вбрання українського виробництва, а також закликала весь світ підтримувати наших дизайнерів.

Як розповідає видання The Village Україна, Мей Маск приміряла вбрання від Дар'ї Донець. У сукні бренду Darja Donezz вона з'явилася під час вечірки The Most Powerful People in Media.

Зауважимо, що сам захід організувало видання The Hollywood Reporter. І під час вечірки Мей Маск закликала всіх купувати речі від українських дизайнерів.

Дизайнерка Дар'я Донець втікала від війни з двома спортивними костюмами, але все-таки забрала з собою свою колекцію. Тож доставити нам це вбрання було справжнім квестом, – розповідала Мей Маск журналістам.

Додамо, що Мей Маск не вперше обирає одяг від Darja Donezz. Носить речі від Дар'ї Донець мама популярного підприємця ще з минулого року. Вбрання від дизайнерки інфлюєнсерка одягала під час публічних виступів як у США, так і в Європі.

