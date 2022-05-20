Зеленський – найвпливовіша людина року. Хто на 2 та 3 місці у рейтингу журналу Time

Журнал Time проводив голосування серед своїх читачів, які мали визначити найвпливовіших людей року. За їхньою версією, президент України Володимир Зеленський очолив список. Читайте далі та дізнайтеся, хто ще увійшов до трійки лідерів!

Зеленський переміг в опитуванні читачів TIME100 2022 року. За нього проголосували приблизно 3,3 мільйона людей. Це – 5% від загальної кількості голосів.

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Повний список TIME100 на 2022 рік, який остаточно обирають редактори TIME, опублікують 23 травня.

Друге місце посів Ілон Маск (CEO Tesla) з результатом у 3,5% голосів.

(CEO Tesla) з результатом у 3,5% голосів. Третє місце – Борис Джонсон (прем'єр-міністр Великої Британії) з результатом у 3,4%.

До слова, минулого грудня Ілон Маск був Людиною року 2021 за версією журналу TIME. Таке звання він отримав "за його вплив на життя на Землі й, можливо, життя за межами Землі".

Після трійки лідерів, у рейтингу:

медичні працівники , які ведуть боротьбу з COVID-19 (3,2%)

, які ведуть боротьбу з COVID-19 (3,2%) президент США Джо Байден (3,1%)

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