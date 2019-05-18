Meizu збирається випустити конкурента Xiaomi Mi9 SE

Представлений у кінці квітня флагманський смартфон Meizu 16s незабаром може отримати більш доступний варіант. В базі даних китайського телекомунікаційного агентства TENAA був зареєстрований апарат з модельним номером M926Q.

За попередньою інформацією, він буде випущений як Meizu 16Xs і повинен стати головним конкурентом Xiaomi Mi9 SE.

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Спереду 16Xs схожий на звичайний 16s – він отримає 6-дюймовий AMOLED-дисплей з тонкими рамками і без вирізів. Як повідомляється, екран буде мати роздільну здатність Full HD+ і займе 90,62% площі передньої панелі. Також смартфон забезпечать екранним сканером відбитків пальців.

Судячи з зображення задньої панелі смартфона, його забезпечать потрійною основною камерою. Це вкрай незвично, адже в звичайному Meizu 16s встановлено тільки два модулі. З чуток, в 16Xs основний модуль буде представлений 48-мегапіксельним сенсором, але ця інформація ще ніяк не підтверджена.

З попередніх витоків відомо, що Meizu 16Xs працюватиме на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 712. Також отримає 6 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 64/128 ГБ.

За попередньою інформацією, вартість Meizu 16Xs складе близько $ 360. Це майже на $ 100 більше у порівнянні з Xiaomi Mi9 SE, у якого той же процесор, потрійна камера й екранний сканер відбитків пальців.

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