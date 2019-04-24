Meizu представила свій топовий смартфон 16s

Компанія Meizu представила свій топовий смартфон 16s з потужними характеристиками. Гаджет отримав флагманський процесор Snapdragon 855 і AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,2 дюйма.

Роздільна здатність екрану – Full HD+, він також займає 91,53% всієї площі лицьової панелі, а тому безрамковим гаджет навряд чи можна назвати. Новинка також оснащена флагманським процесором Snapdragon 855 і AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 6,2 дюйма.

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Meizu 16s

Роздільна здатність фронтальної камери становить 20 Мп. Вона підтримує HDR+ і портретний режим. Основна складається з двох сенсорів: 48-мегапіксельного (f/1.7) і ширококутного на 20 Мп (f/2.6).

Об'єм оперативної пам'яті складає від 6 до 8 ГБ. При цьому обсяг вбудованої становить 128 або 256 ГБ. Місткість акумулятора – 3600 мАг.

Meizu 16s

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