Інсайдер назвав головне нововведення iPhone 2020

Авторитетний аналітик Мін-Чі Куо назвав головне нововведення майбутньої моделі iPhone 2020. За словами фахівця, гаджет буде оснащений 5G-модемом від Qualcomm або Samsung.

Так, на думку відомого аналітика Мін-Чі Куо, гаджет повинен отримати 5G-модеми від Qualcomm і Samsung.

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Передбачається, що частину замовлень на 5G-модеми візьме на себе південнокорейська компанія Samsung. Куо зазначив, що раніше Apple покладала стосовно цього надії на Intel, однак з розробкою її 5G-чіпсетів спостерігаються серйозні проблеми.

Нові iPhone підтримуватимуть зв'язок 5G

Другу частину замовлень виконає для Apple компанія Qualcomm. Відомо, що угода між двома техногігантами вже була укладена.

Перші iPhone з підтримкою 5G повинні з'явитися на ринку вже в майбутньому році.

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