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Meizu готує флагманський смартфон на Snapdragon 865

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Meizu - фото 1
Meizu / gagadget

Китайський бренд Meizu оголосив, що майбутній флагманський смартфон Meizu 17 буде оснащений новим процесором Snapdragon 865.

Крім того, Meizu також вказала, що пристрій з'явиться в наступному році і що це буде "перший телефон" з новим чипом.

І ще: Глава Meizu показав дизайн нового флагмана компанії

Звичайно, Meizu 17 також буде мати можливість підключення 5G. Смартфон зможе підтримувати стільникову мережу наступного покоління в Dual-Mode NSA/SA. При цьому більшість телефонів 5G, представлених наразі на ринку, підтримують лише режим NSA, який, за словами представника Honor, застаріє до наступного року.

Зараз поки невідомо про будь-які інші специфікації 17-го Meizu. Ймовірно, пристрій все ж отримає якийсь варіант повноекранного дизайну, хоча Meizu до останнього трималася за класичний дизайн у своїй флагманській серії.

Рендер Meizu 17 - фото 372539
Рендер Meizu 17

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Джерело: gagadget
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