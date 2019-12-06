Meizu готує флагманський смартфон на Snapdragon 865

Китайський бренд Meizu оголосив, що майбутній флагманський смартфон Meizu 17 буде оснащений новим процесором Snapdragon 865.

Крім того, Meizu також вказала, що пристрій з'явиться в наступному році і що це буде "перший телефон" з новим чипом.

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Звичайно, Meizu 17 також буде мати можливість підключення 5G. Смартфон зможе підтримувати стільникову мережу наступного покоління в Dual-Mode NSA/SA. При цьому більшість телефонів 5G, представлених наразі на ринку, підтримують лише режим NSA, який, за словами представника Honor, застаріє до наступного року.

Зараз поки невідомо про будь-які інші специфікації 17-го Meizu. Ймовірно, пристрій все ж отримає якийсь варіант повноекранного дизайну, хоча Meizu до останнього трималася за класичний дизайн у своїй флагманській серії.

Рендер Meizu 17

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