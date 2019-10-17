Глава Meizu показав дизайн нового флагмана компанії

Незадовго до очікуваного анонсу смартфона Meizu 16T про майбутню новинку стало відомо майже все, за винятком дизайну апарату. Втім, глава компанії вирішив потішити прихильників бренду, показавши, як виглядатиме новинка.

Не чекаючи інсайдерських витоків, віце-президент компанії Хуа Хайлян першим опублікував офіційне зображення пристрою у фіолетовому корпусі.

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Meizu 16T уже пройшов сертифікацію регулятора TENAA, який розсекретив характеристики смартфона. Апарат з 6,5-дюймовим дисплеєм отримає процесор Snapdragon 855, 6 ГБ або 8 ГБ оперативної пам'яті у різних конфігураціях і накопичувач на 128 або 256 ГБ.

Задня панель Meizu 16T виглядатиме так

Модуль основної камери гаджета складатиметься з трьох сенсорів з роздільною здатністю 12, 8 і 5 мегапікселів, селфі-камера отримає датчик на 12 Мп. Сканер відбитків пальців, ймовірно, розмістять під екраном. За автономність відповідає вбудований акумулятор на 4400 мАг.

Презентація смартфона запланована на 23 жовтня, ціна новинки не оголошена.

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