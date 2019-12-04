У Google показали ТОП-10 найпопулярніших гіфок року

Компанія Google показала найпопулярніші гіфки 2019 року, які мали найбільший попит в пошуку. Анімовані картинки представлені не тільки кадрами з фільмів і мультиків, в них також показані кадри з різноманітними популярними висловлюваннями.

В рамках підбивання підсумків 2019 року компанія Google вибрала найпопулярніші гіфки. Представники компанії повідомляють, що поширення таких анімованих картинок, використання і пояснення їх стануть відмінним способом отримання візуальної освіти. Оскільки гіфка, яка триває всього кілька секунд, показує вираз конкретної емоції або дії.

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На перших рядах рейтингу виявився знаменитий інопланетянин з діснеївського мультика "Ліло і Стіч". Не обійшлося й без участі емоційного Джима Керрі. Замикає трійку лідерів також Стіч.

ТОП-10 найпопулярніших гіфок 2019 року

Красномовство Стіча

Розчарування

Смуток

Сміх

"Ні-і-і-і"

"Вау"

Здивування

Намагання щось сказати

Несхвалення

Зловісна посмішка

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