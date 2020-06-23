Meizu анонсувала нову версію Flyme 8 на базі Android 10

Уже зараз можна завантажити бета-версію Flyme 8

Напередодні щорічного заходу Flyme Anniversary компанія Meizu оголосила про реліз першої "бети" фірмової прошивки Flyme 8, побудованої на базі мобільної операційної системи Android 10. Нова оболонка стала доступна відразу для десяти пристроїв бренду.

Цього року прошивці Flyme виповнюється 8 років – з такої нагоди виробник пообіцяв до 25 червня включно щодня тішити шанувальників бренду приємними сюрпризами.

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Починаючи з 21 червня власники смартфонів Meizu 16s Pro, 16s, 16T, 16th Plus, 16th XS, 16X, Note9 і Note8 X8 можуть встановити першу публічну бета-версію нової прошивки Flyme 8 на Android 10. Раніше така можливість була доступна тільки користувачам пристроїв лінійки Meizu 17.

Серед найбільш яскравих нововведень Flyme 8 – фірмовий двигунець OneMind 4.0, покращений голосовий помічник Aicy і приріст продуктивності в іграх у порівнянні з попередньою версією оболонки.

За заявою представників Meizu, аудиторія прошивки Flyme налічує понад 100 мільйонів користувачів по всьому світу.

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