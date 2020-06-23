Черговий злив: Google Pixel 4a з'явився в інтернет-магазинах

Уже кілька місяців інсайдери регулярно публікують чутки, пов'язані з прийдешнім анонсом смартфона Google Pixel 4a. Згідно зі свіжим витоком, презентація новинки повинна відбутися вже найближчим часом – пристрій засвітився на сайтах відразу двох європейських онлайн-ритейлерів.

Google Pixel 4a з'явився в асортименті французьких інтернет-магазинів Ordimedia і eStock.fr.

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Примітно, що новинка представлена ​​лише у чорному і блакитному корпусах, хоча попередні витоки вказували на широкий асортимент кольорових рішень. Обидві моделі доступні зі 128 ГБ вбудованої пам'яті, але ціни на різних торгових майданчиках відрізняються – € 506 і € 441 відповідно.

З чуток, Google представить Pixel 4a вже 13 липня. Смартфон працюватиме на базі мобільної платформи Snapdragon 730, отримає 5,81-дюймовий дисплей з врізаною 8-мегапіксельною фронтальною камерою й основний модуль з двох датчиків з максимальною роздільною здатністю 12,2 Мп. Передбачувана місткість акумулятора новинки складе 3080 мАг.

Офіційна роздрібна ціна апарату, а також детальні характеристики виробником ще не оголошені. Втім, зазначимо, що часто витоки майже повністю збігаються з даними, які озвучують під час презентації гаджетів від Google. Тож нам залишається лише трішки зачекати.

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