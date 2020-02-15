Meizu 17th Plus з 64 ГБ оперативної пам'яті показали на реальному фото

Meizu готує до презентації відразу два смартфони: 17th та 17th Plus

Кілька тижнів тому в мережі з'явилася фотографія ще не анонсованого смартфона Meizu 17th, а тепер китайські інсайдери поділилися знімком його Plus-версії. Судячи з усього, новинка зможе поборотися за звання смартфона з найтоншими рамками, а також найбільшою кількістю оперативної пам'яті.

Судячи з фото, Meizu 17th Plus зовні нічим не відрізняється від звичайного 17th.

І ще: Дизайн і характеристики Meizu 17th розкриті реальною фотографією

Можливо, він буде більший у розмірах, але рамки навколо дисплея у нього такі ж тонкі. Досі не ясно, де Meizu розташувала фронтальну камеру, адже в екрані немає ніяких вирізів і отворів. Вона може бути висувною або ж захованою безпосередньо під дисплей.

Фото Meizu 17th Plus

На знімку також представлена ​​інформація про ключові характеристики смартфона. Працюватиме смартфон на базі новітнього процесора Snapdragon 865. Обсяг оперативної пам'яті становить 64 ГБ, що цілком може бути помилкою. Для зберігання даних передбачено 512 ГБ вбудованого накопичувача. Основна камера в пристрої потрійна – з модулями на 100, 20 і 20 мегапікселів.

Презентація нових флагманів Meizu очікується навесні.

Для фанатів "яблучних" гаджетів: Який iPhone вибрати у 2020 році: все ще актуальний 8 чи популярний XR