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Дизайн і характеристики Meizu 17th розкриті реальною фотографією

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Meizu 17th працюватиме на базі Snapdragon 865 - фото 1
Meizu 17th працюватиме на базі Snapdragon 865

У кінці минулого року компанія Meizu оголосила про плани з випуску у першій половині 2020 року нового флагмана на базі процесора Qualcomm Snapdragon 865.

Досі в мережі були лише чутки і малоінформативні витоки, а тепер з'явилася перша якісна фотографія Meizu 17th, демонструє безрамковий дизайн смартфона.

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Судячи з наданого інсайдерами знімку, Meizu 17th буде виконаний у безрамковому дизайні. Розмір рамок, особливо нижньої, дійсно вражає. Не ясно, чи захована фронтальна камера у рядку стану, як повідомлялося раніше, або ж виробник знайшов інший спосіб позбутися від неї.

Meizu 17th можуть показати у 2020 році - фото 383437
Meizu 17th можуть показати у 2020 році

Що стосується характеристик, то модель отримає флагманський процесор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 128 ГБ. Інформації про можливості розширення пам'яті за допомогою microSD-карт поки немає. На тильній стороні пристрою, судячи з минулих чуток, розмістяться три датчики основної камери на 64, 48 і 20 Мп.

На опублікованій фотографії Meizu 17 працює під управлінням Android 9, але, швидше за все, смартфон поставлятиметься з попередньо встановленою Android 10. Дата презентації новинки поки не оголошена.

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Джерело: rootmygalaxy
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