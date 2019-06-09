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Меган Маркл вперше вийшла на публіку після пологів

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Як виглядає Меган Маркл після пологів - фото 1
Як виглядає Меган Маркл після пологів / SheKnows

У день офіційного святкування дня народження королеви Єлизавети II, герцогиня Сассекська Меган Маркл здійснила свій перший вихід після народження первістка Арчі.

Так, Меган з'явилася на публіці в темно-синій сукні від Givenchy, і доповнила образ капелюшком від Noelle Stewart.

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На парад вона прибула в одній кареті з чоловіком принцом Гаррі, Кейт Міддлтон і принцесою Каміллою. Відзначимо, що подвійне свято у королеви Великобританії бере свій початок з 1748 року. Згідно з сімейними традиціями та історією, Єлизавета II вибрала другу суботу червня для проведення розкішного параду на честь дня свого народження, на який з'їжджається вся королівська сім'я і люди з усього світу. Однак своє "офіційне" 93-річчя королева відзначала 21 квітня 2019 року.

Меган Маркл вперше вийшла на публіку після пологів - фото 333011

Меган Маркл вперше вийшла на публіку після пологів - фото 333012

Меган Маркл вперше вийшла на публіку після пологів - фото 333013

Меган Маркл вперше вийшла на публіку після пологів - фото 333014

Меган Маркл вперше вийшла на публіку після пологів - фото 333015

Меган Маркл вперше вийшла на публіку після пологів - фото 333016

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Джерело: newnationnews
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