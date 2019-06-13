Меган Маркл стане редактором британського Vogue

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка не так давно вперше стала мамою і пішла в декрет, здається, вже знайшла собі нове заняття. Західні ЗМІ пишуть, що вона стане запрошеним редактором вересневого номера британського Vogue.

Повідомляється, що герцогиня сама напише есе, а також запропонує поділитися своєю думкою іншим жінкам, котрі змінюють світ навколо.

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Про що буде есе Меган, можна тільки здогадуватися, але багато хто сподівається, що вона торкнеться важливих політичних моментів і проблем жінок, які її турбують.

Також вона зніметься для журналу в резиденції герцогів Сассекських – Фрогмор-хаусі у Віндзорі. The Sun стверджує, що принца Гаррі та їх дитини Арчі на фотографіях не буде. Крім того, Меган не хоче, щоб її фото було на обкладинці номера.

До слова, для Меган Маркл це не перший досвід редакторства. До того як стати членом королівської сім'ї, вона заснувала онлайн лайфстайл-медіа The Tig. Але коли стосунки з принцом Гаррі набрали серйозних обертів, сайт довелося закрити.

Нагадаємо, у 2016 році на обкладинці британського Vogue з'явилася герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. У принца Чарльза теж є досвід запрошеного редактора: у 2013 році він працював над номером Country Life.

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