На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Меган Маркл стане редактором британського Vogue
-
- 8
Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка не так давно вперше стала мамою і пішла в декрет, здається, вже знайшла собі нове заняття. Західні ЗМІ пишуть, що вона стане запрошеним редактором вересневого номера британського Vogue.
Повідомляється, що герцогиня сама напише есе, а також запропонує поділитися своєю думкою іншим жінкам, котрі змінюють світ навколо.
І ще: Меган Маркл вперше вийшла на публіку після пологів
Про що буде есе Меган, можна тільки здогадуватися, але багато хто сподівається, що вона торкнеться важливих політичних моментів і проблем жінок, які її турбують.
Також вона зніметься для журналу в резиденції герцогів Сассекських – Фрогмор-хаусі у Віндзорі. The Sun стверджує, що принца Гаррі та їх дитини Арчі на фотографіях не буде. Крім того, Меган не хоче, щоб її фото було на обкладинці номера.
До слова, для Меган Маркл це не перший досвід редакторства. До того як стати членом королівської сім'ї, вона заснувала онлайн лайфстайл-медіа The Tig. Але коли стосунки з принцом Гаррі набрали серйозних обертів, сайт довелося закрити.
Нагадаємо, у 2016 році на обкладинці британського Vogue з'явилася герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. У принца Чарльза теж є досвід запрошеного редактора: у 2013 році він працював над номером Country Life.
Читайте також: В Іспанії знайшли двійника Меган Маркл: ажіотаж в мережі
-
20:24У США показали масовий зліт конвертопланів: вражаюче відео
-
20:11Меган Маркл стане редактором британського Vogue
-
19:53Оля Фреймут здивувала мережу знімком у спідній білизні
-
19:44Ілон Маск пообіцяв збільшити запас ходу електромобілів Tesla
-
19:27Укрзалізниця запустила вагон прямого сполучення з Болгарією: ціна та розклад потягів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:13Uber планує запустити літаюче таксі в Австралії
-
18:58Смартфони на Android навчили розблокувати iPhone
-
18:41Поради для сов: як ефективно працювати вночі
-
18:26Google опублікувала перше офіційне зображення нового Pixel
-
18:12Двічі на одні й ті ж граблі: науковці вразили несподіваною заявою
-
18:01Гороскоп на 14 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:56Лисий і босий підпільник: улюблені хіти зірки 90-х Андрія Миколайчука
-
17:48Вишукана спокуса: Діта фон Тіз знялася у розкішній фотосесії
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:31Настя Каменських порадувала шанувальників пристрасним образом
-
17:13Не проґавте сезон: ці продукти покращують здоров'я
-
16:57World Travel Awards: названо найпопулярніші туристичні напрямки 2019 року
-
16:43Зірка Гри престолів розповіла, кого хоче поцілувати з героїнь серіалу
-
16:29Науковці встановили фактори, які впливають на орієнтацію чоловіків
-
16:12У BMW показали, як виглядатиме новинка 8 Series
-
15:47Привітання з Днем ангела Христини 2019 і картинки з іменинами
-
15:42Специфікації Xiaomi Mi A3 витекли в мережу до анонсу
-
15:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
-
15:15У київському метрополітені підказали, як боротися зі спекою
-
17:56Лисий і босий підпільник: улюблені хіти зірки 90-х Андрія Миколайчука
-
15:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
-
13:31Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати окрошку
-
11:00Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
-
09:02Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах
- 12 червня
-
22:57Як заснути влітку: поради, які допоможуть пережити спекотну ніч
-
21:24Чого хочуть чоловіки під час сексу: коротка мануалка
-
18:43Експерти розповіли, які загрози ховаються в офісних кондиціонерах
-
16:555 ідей, як провести вихідні влітку
-
14:30Що таке детокс: користь і шкода популярного напою для очищення організму
-
12:10ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
-
10:51Трійця 2019 в Україні: дата, коли будуть вихідні на Зелені свята
-
07:31Як просто перетворитися з сови на жайворонка
- 11 червня
-
21:2212 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:33Україна сенсаційно вийшла у фінал ЧС з футболу U-20: відео переможного голу
-
19:55Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках
-
17:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
-
16:14Автобусний лоукостер FlixBus вийшов на український ринок: маршрути і ціни
-
14:22Як схуднути в животі за три дні: найефективніші методи
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
-
10:29Найкраща музика тижня: популярні пісні для гарного настрою
-
09:15Як боротися з судомами під час купання: поради фахівця
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 11 червня: точний прогноз
- 10 червня
-
21:57УКРАЇНА – ЛЮКСЕМБУРГ: дивитись відео голів та огляд матчу 10 червня 2019
-
20:21Як пережити спеку: прості та дієві поради