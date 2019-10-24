Меган Маркл знову порушила королівські правила і вкрала серця фанатів (відео)

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вкотре знехтувала правилами королівської родини, чим зібрала чимало захоплених коментарів у мережі. Як Меган йде проти протоколу монархів - дивіться далі.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл вже встигла стати улюбленицею медіа та публіки, але не лише через свою минулу популярність, а й через любов хуліганити серед монархів. І поки частина британців обожнює Кейт Міддлтон та критикує кожен зайвий рух Меган, то інша частина із захватом реагує на її сміливість.

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Нещодавно Меган відвідала форум One World Summit, на якому навіть піднялась на сцену, щоб особисто привітати засновницю заходу Кейт Робертсон з відкриттям. За протоколом, представникам королівської родини тиснуть руку та інколи злегка нахиляються перед ними, однак кохана принца Гаррі надто любить обійматись. Тому після незручної секундної паузи Маркл весело обіймала Робертсон під оплески публіки.

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