Меган Маркл постала на обкладинці американського журналу

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл стала героїнею свіжого номера американського журналу The Cut. Герцогиня Сассекська знялася для обкладинки глянцю.

Меган Маркл брала участь у випуску Осіння мода й розповіла про своє нове життя в Монтесіто. Знімок обкладинки The Cut з герцогинею Сассекською опублікували на сторінці видання в Instagram.

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Коли ЗМІ формують історію навколо вас, дуже приємно мати можливість розповісти свою власну, – заявила в інтерв'ю Меган Маркл.

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