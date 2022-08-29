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Меган Маркл постала на обкладинці американського журналу

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Меган Маркл - фото 1
Меган Маркл / instagram

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл стала героїнею свіжого номера американського журналу The Cut. Герцогиня Сассекська знялася для обкладинки глянцю.

Меган Маркл брала участь у випуску Осіння мода й розповіла про своє нове життя в Монтесіто. Знімок обкладинки The Cut з герцогинею Сассекською опублікували на сторінці видання в Instagram.

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Коли ЗМІ формують історію навколо вас, дуже приємно мати можливість розповісти свою власну, – заявила в інтерв'ю Меган Маркл.

Меган Маркл постала на обкладинці американського журналу - фото 512229

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