Міс Всесвіт Олівія Калпо захопила фанатів звабливими фото в бікіні

Відома модель Олівія Калпо продовжує підкорювати серця шанувальників своєю вродою. Цього разу красуня похизувалась розкішною фігурою в яскравому купальнику.

30-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде свою сторінку в соцмережі інстаграм, де має понад 5 мільйонів прихильників. І це зовсім не дивно, адже одна із найкрасивіших дівчат світу регулярно публікує кадри зі своїх буднів, а також не соромиться демонструвати свою ідеальну фігуру, передає Радіо MAXIMUM.

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Зараз Олівія сповна насолоджується літнім сезоном, тож кадрів в купальнику побільшало. І свіжі фото Калпо у ретро-бікіні це лише підтверджують. Зважаючи на те, що з роками дівчина стає ще вродливішою, то вона б з легкістю знову могла здобути титул найкрасивішої у світі ще раз. І фанати моделі однозначно в цьому переконані, тому засипали її коментарями з компліментами та оцінили новий допис у понад 127 тисяч вподобайок.

instagram.com/oliviaculpo

instagram.com/oliviaculpo

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