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Тренерка Ана Чері показала нові спокусливі фото на пляжі

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Ана Чері показала ефектну фігуру в бікіні - фото 1
Ана Чері показала ефектну фігуру в бікіні / instagram.com/anacheri

Відома фітоняшка Ана Чері не припиняє насолоджуватись пляжним сезоном сповна. Тож на нових знімках позує у яскравому купальнику, демонструючи результати своєї роботи у спортзалі.

36-річна американська фітнес-модель та тренерка Ана Чері активно працює не тільки у залі, а й в соцмережі Інстаграм, де має понад 12 мільйонів підписників. І це не дивно, оскільки красуня регулярно надихає працювати над своїм тілом і обожнює ділитись пікантним контентом, передає Радіо MAXIMUM. А спекотний сезон важко уявити без відпочинку на пляжі, тож і світлин в купальнику в Ани побільшало.

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Не став винятком і свіжий допис зірки, на якому можна побачити Чері у яскравому бікіні на побережжі, де вона приймає сонячні ванни. Також тренерка прочинила залаштунки свого життя.

Я наполегливо працюю над своїм тілом, щоб покращувати його та робити сильним. Але я також і дбайлива: я стежу за хорошим сном та чистою здоровою їжею, отримую сонячне світло, проводжу час на природі та працюю над заземленням. Я відвідую сауни, приймаю вітаміни для здоров'я кишківника та п'ю кістковий бульйон щоранку. Я проживу в цьому тілі до кінця свого життя. Я любитиму це тіло до кінця свого життя, – відзначила зірка у коментарі.

instagram.com/anacheri - фото 512038
instagram.com/anacheri
instagram.com/anacheri - фото 512039
instagram.com/anacheri

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