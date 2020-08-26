Меган Маркл показала новий будинок в Санта-Барбарі

Меган Маркл зустрілася з відомою журналісткою у себе вдома. Жінки спілкувалися на задньому дворику особняка Гаррі і Меган. Також герцогиня Сассекська показала своїх собак.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл зустрілася з журналісткою, активісткою Глорією Стайнем на задньому дворі свого нового будинку в Лос-Анджелесі. Пізніше до інтерв'ю "приєдналися" собаки ексактриси.

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Тизер інтерв'ю з'явився в мережі. На чорно-білих кадрах дружина принца Гаррі і журналістка сидять на красивій галявині. На Меган – штани в чорно-білу смужку з завищеною талією, світла футболка і капелюх з широкими полями.

Маркл і Стайнем розмовляли про роль жінки в сучасному світі. Відео знімав відомий фотограф Метт Сейлз. Повна версія інтерв'ю буде доступна пізніше.

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