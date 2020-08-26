Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Меган Маркл показала новий будинок в Санта-Барбарі

  • 14
Меган Маркл та принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл та принц Гаррі / instagram

Меган Маркл зустрілася з відомою журналісткою у себе вдома. Жінки спілкувалися на задньому дворику особняка Гаррі і Меган. Також герцогиня Сассекська показала своїх собак.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл зустрілася з журналісткою, активісткою Глорією Стайнем на задньому дворі свого нового будинку в Лос-Анджелесі. Пізніше до інтерв'ю "приєдналися" собаки ексактриси.

І ще: Відома телеведуча насмішила мережу танцем під дощем: веселе відео

Тизер інтерв'ю з'явився в мережі. На чорно-білих кадрах дружина принца Гаррі і журналістка сидять на красивій галявині. На Меган – штани в чорно-білу смужку з завищеною талією, світла футболка і капелюх з широкими полями.

Маркл і Стайнем розмовляли про роль жінки в сучасному світі. Відео знімав відомий фотограф Метт Сейлз. Повна версія інтерв'ю буде доступна пізніше.

Читайте також: Lady Gaga знялася повністю голою у ванні з льодом: пікантне фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2137
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 489
ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
  • 24 серпня, 10:30
  • 2426
Загрузка...
Новини