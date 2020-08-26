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Відома телеведуча насмішила мережу танцем під дощем: веселе відео

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Аманда Холден - фото 1
Аманда Холден / instagram

Популярна британська телеведуча Аманда Холден в купальнику станцювала під дощем і розсмішила своїх підписників в Instagram.

На кадрах 49-річна Аманда Холден з'являється в червоному суцільному купальнику з написом Coca-Cola під грудьми, продемонструвавши чудову фігуру.

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Ведуча під кумедну музику виконує ритмічні танцювальні рухи і ховається за кущем. При цьому вона танцює босоніж під дощем. У коментарі Холден жартома запитала, чим ще можна було зайнятися при відключенні електрики під час дощу.

Користувачі відзначили, що британка виглядає відмінно і що своїм танцем вона їх повеселила.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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