Lady Gaga знялася повністю голою у ванні з льодом: пікантне фото

Популярна американська співачка Lady Gaga розбурхала шанувальників новим сміливим знімком, знявшись оголеною у крижаній ванні. Кадром зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому сексуальному фото Lady Gaga позує лежачи у ванні з льодом, який прикрив оголене тіло красуні. Артистка у захисній масці дивиться в камеру і обома долонями показує популярний жест з піднятим вказівним пальцем і мізинцем.

І ще: Спокуслива Емілі Ратажковскі похизувалась бюстом без спіднього (18+)

Знімок співачка підписала тільки хештегом з абревіатурою Video Music Awards.

Читайте також: Дженніфер Лопес поділилася домашніми знімками в романтичному образі