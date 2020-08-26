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Коронавірус Карантин 1 вересня

Lady Gaga знялася повністю голою у ванні з льодом: пікантне фото

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Lady Gaga - фото 1
Lady Gaga / instagram

Популярна американська співачка Lady Gaga розбурхала шанувальників новим сміливим знімком, знявшись оголеною у крижаній ванні. Кадром зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому сексуальному фото Lady Gaga позує лежачи у ванні з льодом, який прикрив оголене тіло красуні. Артистка у захисній масці дивиться в камеру і обома долонями показує популярний жест з піднятим вказівним пальцем і мізинцем.

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Знімок співачка підписала тільки хештегом з абревіатурою Video Music Awards.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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