Меган Маркл і принц Гаррі замислюються над переїздом до Канади: причина такого рішення

Герцог і герцогиня Сассекські замислюються над тим, щоб переїхати до Канади. Західні ЗМІ пов'язують це з тим, що британські таблоїди регулярно нападають на Меган, що надзвичайно турбує принца Гаррі.

Зауважимо, що Канада входить до країн Британської Співдружності, до того ж, протягом певного періоду Маркл проживала у Торонто, коли знімалась у серіалі "Форс-мажори".

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Наразі мова йде не про спланований переїзд. Це лише можливий варіант у майбутньому, над яким пара замислюється.

Також відомо, що Гаррі та Меган задоволені життям у Віндзорі та раді виховувати сина Арчі у відокремленій заміській резиденції, а не в галасливому Лондоні.

Меган і Гаррі можуть переїхати до Канади

Нагадаємо, що раніше Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали підрослого сина. Герцоги Сассекські Меган Маркл та принц Гаррі взяли свого 4-місячного сина Арчі у 10-денний тур Африкою. У рамках поїздки члени королівської родини відвідали будинок архієпископа Кейптауна. Саме на цю зустріч Меган та Гаррі взяли й маленького Арчі. Як поділилась Меган Маркл, малюк переніс переліт добре, але йому таки знадобився певний час для акліматизації. Перші дні в Африці хлопчик перебував разом з нянею, і тільки тепер Арчі здійснив свій перший публічний вихід. Востаннє королівська сім'я показувала сина ще під час хрестин у липні 2019.

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