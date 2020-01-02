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Меган Маркл і принц Гаррі показали в одному відео, яким був їхній 2019 рік
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На офіційному акаунті герцога та герцогині Сассекських з'явився зворушливий ролик, в якому королівська пара ділиться найщасливішими моментами минулого 2019 року під пісню Coldplay (мабуть, улюблену композицію в їх плейлисті).
Мабуть, головну роль у ролику виконав їх первісток – малюк Арчі, котрий з'явився на світ у травні.
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Крім того, на відео можна побачити його офіційне представлення, хрестини і подорожі в Африку. Щасливі батьки також приготували всім шанувальникам сюрприз.
На заставці ролика і в самому фіналі з'являється шалено мила фотографія принца Гаррі і Арчі на тлі зимового пейзажу. Підписники відразу ж зробили припущення – кадр зроблений самою Меган під час поточних різдвяних канікул герцога і герцогині на їх секретному притулку на острові Ванкувер. Сяючий Арчі одягнений у чарівну шапочку, бежевий анорак і крихітні чоботи з овчини, подаровані парі австралійським генерал-губернатором.
Огляд 2019 року. Бажаємо всім вам дуже щасливого Нового року і дякуємо вам за постійну підтримку! – говорить новорічне привітання королівської сім'ї.
Ще у відео можна побачити невелику нарізку із зустрічі з поп-дівою Бейонсе та її коханим JAYZ під час лондонської прем'єри "Короля Лева".
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