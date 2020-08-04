Медики розповіли, як правильно відмовитися від м'яса

У тих, кому етичні або релігійні переконання не дозволяють вживати м'ясо тварин, є всі шанси отримати необхідний перелік поживних речовин з інших продуктів.

Гарнір стейку не заміна. Свідома відмова від м'ясних страв часто тягне за собою споживання більшої кількості вуглеводів, що своєю чергою, призводить до надлишкової маси тіла. Особливо, коли вуглеводи з'являються на столі в простій: як макаронні вироби, шліфований рис, картопля.

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Не весь білок корисний. Сою вже традиційно позиціонують як одну з найкращих замін м'яса, і певні підстави для цього є. Хоча продукти з соєвого субстрату і поступаються м'ясу за різноманітністю амінокислотного складу, вони все ж є одними з найбільш повноцінних джерел рослинних протеїнів. І тут є своє але. У наших широтах соя не відноситься до так званих генетичних продуктів, тобто таких, які вживалися з діда-прадіда, і до яких уже у спадок пристосувалася травна система. Це підвищує ризики індивідуальних негативних реакцій на продукт. Також стурбованість викликає високий вміст в сої фітоестрогенів (рослинних сполук, що нагадують за дією жіночі статеві гормони).

Приготувати на весь тиждень не вийде. Для того, щоб отримати всі необхідні амінокислоти, які містяться в шматку м'яса (або риби, якщо, наприклад, мова йде про період посту), недостатньо з'їсти якийсь один з продуктів, багатий рослинними протеїнами. Зернові, горіхи, бобові під час кожного з прийомів їжі потрібно вживати інші.

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