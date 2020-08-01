3 плюси розумного вживання кави щодня

Кава – улюблений напій мільйонів людей по всьому світу. Воно й не дивно, адже вона не лише смачна, а й надзвичайно корисна. Головне – не зловживати нею. Розповімо вам про 3 не надто очевидні плюси розумного вживання кави на щодень.

Приблизно половина дорослих людей в усьому світі починають свій ранок з кави. І це не дивно, адже у напою є певні переваги для здоров'я. Головне – не пити її натщесерце. До вашої уваги плюси, які приносить нашому здоров'ю кава.

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Енергія і концентрація. Кава підсилює концентрацію і пильність, дозволяє розвіяти сонливість й отримати заряд енергії. Усе це завдяки високому вмісту кофеїну. Цей ефект може тривати близько чотирьох годин. Тому експерти рекомендують випивати чашечку кави не відразу після пробудження, а саме на початку робочого дня або перед виконанням якогось важливого завдання.

Мігрень. При нападах мігрені кровоносні судини у голові розширюються і посилюється кровотік. Кофеїн може стимулювати вазоконстрикцію – звуження судин, що обмежить кровотік і допоможе зменшити біль. Саме тому кофеїн використовується в багатьох препаратах від головного болю. Він не тільки обмежує кровотік, але і допомагає активним речовинам швидше дістатися до мети.

Діабет. Дослідження, опубліковане у 2006 році в журналі Diabetes Care, виявило, що молоді і середнього віку жінки мали нижчий ризик розвитку діабету 2 типу, якщо вживали каву, незалежно від того, чи був присутній у ній кофеїн чи ні.

Ми ж нагадуємо про те, що каву потрібно пити відповідально та не надто зловживати цим напоєм. Також не забувайте про те, що чашечка кави натщесерце – не найкраща ідея.

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