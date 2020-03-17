Медики розповіли, як кава впливає на фігуру

Кава уже давно є напоєм, без якого не уявляють свого ранку мільйони людей по всьому світу. Ми ж не втомлюємось нагадувати про корисні властивості кави. Головне – знати міру!

Новітнє дослідження, проведене американськими вченими, свідчить – випиваючи чотири чашки кави на день, можна захистити себе від зайвих кілограмів, набраних при вживанні жирної і солодкої їжі.

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Фахівці провели експеримент з лабораторними мишами. Протягом місяця експерти стежили за вагою гризунів, яких годували їжею з високим вмістом жирів і вуглеводів і невеликою кількістю білка. Крім того, мишам давали кофеїн у кількості, еквівалентній чотирьом чашкам кави щодня.

Учені відзначили, що гризуни, які вживали кофеїн з чаю мате, набирали на 16% менше ваги і на 22% менше жиру, ніж ті піддослідні, які кофеїн не вживали.

Кава дозволяє менше набирати зайвої ваги

Експерти підкреслюють, що не відіграє ролі джерело кофеїну – з чаю мате або звичайної кави. Кофеїн зменшує накопичення ліпідів у жирових клітинах майже до 41%.

Однак, зловживати кавою не рекомендується. Тож пам'ятайте про те, що кількість випитої кави не повинна перевищувати чотири чашки на день!

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