Скільки можна зберігати їжу після свят

Медики розповіли, скільки можна зберігати страви, які залишаться після Нового року чи інших свят.

Будь-яке зимове свято не обходиться без величезного столу зі смаколиками. Щоправда, більшість зі страв насправді мають дуже короткий термін придатності, тому краще не намагатись повністю закласти стіл їжею. Якщо ж щось залишилось, то варто знати, скільки тримати та за якої температури зберігати страви, щоб не мати проблем зі здоров'ям.

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Як правильно зберігати олів'є, оселедець під шубою та інші салати:

Скільки можна зберігати їжу після свят

Варто знати, що термін придатності всіх традиційних салатів, заправлених майонезом, не більше як 12 годин. Тому заправлене олів'є може тримати 9-12 годин за температури -2+2. Олів'є баз майонезу може простояти 12-18 годин за температури +2+6. Якщо з салат стоїть на столі, то його варто з'їсти за 4 години, адже потім він почне псуватися.

Як правильно зберігати їжу після свят:

Скільки можна зберігати їжу після свят

Важливо: страви помістити у контейнери, які тісну закривають, а нарізки – загортати у харчову плівку. Таким чином смаколики можна вберегти від шкідливих бактерій.

Нарізка шинки та варених ковбас може простояти до доби, а солена риба та копчені продукти – до 2-3 днів. Запечене м'ясо не варто тримати у холодильнику більш як 2 днів. Якщо ж хочете його заморозити, то краще не повторювати це згодом і зробити лише раз.

Курка та будь-яке м'ясо птиці також зіпсується вже через 2 днів після приготування. Сирі морепродукти можна тримати у холодильнику лише на день, а готові – максимум на 2.

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