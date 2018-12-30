Цей тип харчування визнали корисним для здоров'я

Журнал Diabetologia розповів про експеримент чеських дієтологів, які прийшли до висновку, що дворазове харчування у вигляді сніданку й обіду сприяє ефективному схудненню. У дослідах вчених брали участь люди, які страждають не тільки від надлишків ваги, але і від діабету.

У рамках дослідної програми 54 пацієнти з цукровим діабетом 2-го типу були розділені дослідниками на дві групи. Учасники однієї дотримувалася харчування, що складалося з 3 основних прийомів їжі і 3 перекусів. Учасники іншої – отримували щільний сніданок і насичений обід. Експеримент тривав 12 тижнів.

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За словами авторів проекту, всі учасники, за якими вони спостерігали, змогли в результаті схуднути. Але люди з групи, в якій дотримувалися дворазового харчування, схудли більше, ніж інші. Також у них налагодилося більш здорове вироблення інсуліну в організмі.

Науковці нагадують, що сніданок має бути щільним / Teal Notes

Крім цього, вчені помітили одну особливість. Хоча всі випробовувані за умовами досвіду отримували з їжею однакову кількість калорій, у режимі дворазового харчування люди з часом починали споживати менше калорій у порівнянні з іншими учасниками.

Подібні результати вкотре доводять, що сніданок і обід повинні бути більш щільними, а останній прийом їжі слід зробити максимально легким, – наводиться в статті думка фахівців.

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