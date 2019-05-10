Медики розповіли, кому особливо корисно їсти полуницю

У травні починається сезон дозрівання полуниці. Крім приємного аромату і смаку ця ягода має дуже багато переваг.

Споживання полуниці може уповільнити старіння мозку і продовжити його життя, поліпшити функції.

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Полуниця містить дуже багато фенольних сполук, які володіють антиоксидантними властивостями. Щоденне вживання полуниці підвищує здатність організму чинити опір дії вільних радикалів і, таким чином, знизити погане самопочуття і уповільнити старіння.

Ця травнева ягода багата таким елементом як еллагова кислота, яка є регулятором клітинного циклу. Ця речовина здатна зупиняти розвиток ракових клітин. Також допоможе і зміцнити імунітет. До речі, Кайлі Міноуг, яка боролася з раком грудей, неодноразово зізнавалася, що полуниця завжди є в її раціоні харчування.

Так, полуницю можна їсти навіть діабетикам, оскільки ягода, незважаючи на свою солодкість, має дуже низький глікемічний індекс. У ста грамах полуниці міститься всього 33 калорії. Якщо зелені фрукти і овочі корисні для шлунково-кишкового тракту, то червоні ягоди знижують ризик виникнення і розвитку серцево-судинних захворювань.

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