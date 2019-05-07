Названо найкращий час для тренувань

Науковці дослідили, у яку пору доби найкраще займатись спортом, щоб швидко побачити ефект. Результати вас здивують!

Команда учених зі США та Ізраїля виявила, що найефективніше приділяти час для фізичних навантажень саме ввечері. Це підтвердило дослідження про зв'язок між циклами організму та тренуваннями. Фахівці наголошують, що час для спорту такий же важливий, як і програма, за якою тренуються.

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Науковці звертали увагу на процес обміну речовин, а також біологічний годинник. Як відзначили учені, циркадний ритм є не тільки у людей, а й у всіх організмів. Тому було проведено експерименти на мишах, який поділили на групи. Піддослідних у різний час відправляли на бігову доріжку, перевіряючи навантаження на організм.

Згодом такий же експеримент провели вже за участю 12 добровольців. Виявилось, що саме вечірні навантаження допомагають витрачати меншу кількість кисню, а це робить тренування ефективнішими. Також у цей час загальна продуктивність організму найбільша, тому краще переносити ранкові заняття у залі на вечір.

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