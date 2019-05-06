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Як фаза Місяця впливає на людей: відповідь медиків

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Як Місяць впливає на поведінку людей - фото 1
Як Місяць впливає на поведінку людей

Команда науковців дослідила, як насправді на психіку людей здатні впливати різні фази Місяця. Це варто знати кожному!

Фахівці з Університетського госпіталю Цюриха у Швейцарії і Медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку провели масштабне дослідження щодо фаз Місяця та психологічного стану здоров'я. Виявилось, що теорія про те, що фаза якось впливає на поведінку та самопочуття людей, насправді є хибною.

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Для цього учені провели аналіз історій хвороб майже 18 тисяч осіб, які лікувалися у клініках Граубюндена у 2005-2015 роках. Таким чином вони хотіли пояснити, чи є зв'язок між різними фазами Місяця (молодим, першою чвертю, повним місяцем та останньою чвертю), а також загостренням стану пацієнтів.

Як фази Місяця впливають на психічний стан - фото 326143
Як фази Місяця впливають на психічний стан

Однак дослідження не показало жодного "істотного зв'язку між місячним циклом і тривалістю перебування в лікарнях".

"Попри популярну думку, що Місяць впливає на психічне здоров'я людей і на подальше психіатричне лікування, наше дослідження не змогло встановити будь-який зв'язок між фазами місячного циклу і частотою випадків надходження на лікування", пояснюють науковці Університетського госпіталю Цюриха у Швейцарії.

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Джерело: espreso.tv
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