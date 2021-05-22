Медики розповіли, кому не бажано їсти молоду картоплю

У магазинах на прилавках з'явилася молода картопля – улюблена страва не тільки дітей, а й дорослих. Однак варто пам'ятати, що деяким людям краще відмовитися від цього смаколика.

Картопля багата на окремі мікроелементи, особливо вітамін С: з'їдена зі шкіркою одна середня бульба вагою в 150 г забезпечує близько половини добової потреби у вітаміні С для дорослих (100 мг). Крім того, картопля є гарним джерелом вітамінів В1, В3, В6 і мінералів, таких як залізо, калій, фосфор і магній, а ще містить фолат, пантотенову кислоту і рибофлавін, пише vashvkus.

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Кому овоч не можна їсти

Не рекомендують зловживати картоплею хворим з серйозними формами діабету, а також маленьким дітям, вагітним і жінкам, які годують грудьми. Лікарі кажуть, що шкода від надлишку нітратів в молодому плоді переважить всі його переваги.

У картоплі найбільше нітратів міститься в шкірці. Але оскільки і найкорисніші речовини цих коренеплодів зосереджені близько до неї, то зіскрібати її треба якомога дбайливіше. Скоротити кількість шкідливих речовин в бульбах молодої картоплі приблизно на 20-25% можна, якщо перед цим вимочити її в воді (пів години буде достатньо).

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