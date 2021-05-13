Вода з лимоном натщесерце: дієтологи назвали несподівані ефекти

Ми часто чуємо поради, що зранку спочатку краще випити воду з лимоном. І дієтологи стверджують, що люди, які починають свій день з лимонної води, можуть мати від неї вельми несподівані ефекти.

Це може зменшити здуття живота

Як пише Еatthis, лимонна вода зменшує здуття живота, тому що вона діє як сечогінний засіб, який дійсно допомагає при затримці рідини.

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Допоможе вам скинути вагу

Вживання води з лимоном до і під час їжі може сприяти ситості і бути ефективним способом знизити споживання калорій.

Ваша шкіра буде здоровішою і зволоженою

Експерти стверджують, що для того, щоб мати сяючу шкіру, обов'язково потрібно пити воду з лимоном кожен день, а ще дуже важливо – дотримуватися водного балансу протягом дня.

Знизить появу каменів у нирках

Якщо у вас є певні типи каменів в нирках, наприклад – оксалатні, цитрат в лимонній воді допоможе розщепити і розчинити їх.

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