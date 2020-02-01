Медики розповіли, чому жінкам корисно пити каву

Науковці провели дослідження, результати якого потішили жінок, які віддають перевагу каві. Іспанські учені з Університету Наварри виявили, що цей напій здатний захищати жінок після менопаузи від раку грудей.

Наукові фахівці проаналізували дані 10 812 жінок, які стали учасницями проєкту "Моніторинг Університету Наварри". Ці відомості охоплювали інформацію про особливості способу життя, фізичні вправи, історії хвороби та частоту споживання 136 продуктів харчування, включаючи каву. Крім того, дані жінок періодично оновлювалися новинами про зміни здоров'я учасниць у залежності від їх пре- або постменопаузального статусу і схильності раку молочної залози.

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Ці жінки, здорові на початку дослідження, 10 років проходили медогляд кожні два роки. Лікарі виявили 101 новий випадок раку грудей. Причому, дослідники помітили, що любительки кави були краще захищені від захворювання.

Ми виявили, що споживання понад однієї чашки кави на день було пов'язано з нижчим ризиком розвитку раку молочної залози у жінок у постменопаузі, – констатували експерти.

Жінкам корисно пити бодай одну чашку кави на день

Захисний ефект кави щодо раку грудей вони пов'язують з дією фенольних кислот (поліфенолів), дітерпенів, хлорогенової кислоти. Ці речовини мають антиоксидантну, протизапальну та протипухлинну дію. Одночасно вчені відзначили необхідність проведення дослідження з більшим числом жінок.

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