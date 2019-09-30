Медики розповіли, чому треба їсти малинове варення

За словами лікарів, малинове варення вигідно відрізняється від інших народних засобів, якщо мова заходить про лікування застуди.

Склад малинового варення багатий вітамінами: при цьому, крім вітамінів С, А, Е, РР і групи В, в ньому також містяться пектин, дубильні і органічні речовини.

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Завдяки вмісту вітамінів, антиоксидантів і заліза малинове варення є дуже корисним продуктом для майбутніх мам. "Саліцилова кислота, яка є в малиновому варенні, є діючою речовиною в препаратах від грипу і застуди. Кислота допомагає знизити температуру і викликає потовиділення, яке також сприяє одужанню", – пояснили лікарі-терапевти.

Лікарі рекомендують ласувати варенням з малини, вживаючи його вприкуску з теплим чаєм. Класти малинове варення в гарячий чай не слід, оскільки це різко знижує його концентрацію корисних речовин. Також фахівці порадили під час застуди пити малиновий морс, приготований на теплій воді.

Користь варення з малини

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