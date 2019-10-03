Лікарі розповіли про шкоду чаю з молоком

Американські лікарі прийшли до висновку, що чай і молоко не варто змішувати, хоча окремо ці напої є корисними для здоров'я.

У ході експерименту, дослідники виявили взаємодію молочного білка з мікроелементами чаю, що призводить до шкідливого з'єднання.

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Керівник дослідження Джеремі Вілсон порекомендував вживати окремо напої, щоб не спровокувати виникнення каменів в нирках. Пам'ятайте, що і молоко, і чай містять багато корисних вітамінів, сприяють прискоренню обміну речовин і мають антиоксидантні властивості. Щоб користуватися цими перевагами, пийте чай і молоко окремо.

Інші дослідження, проведені вченими Німеччини, свідчать про те, що молочно-чайний дует погано впливає на роботу серця. Казеїни, що містяться в молоці, мінімізують вміст катехінів, речовини в чаї, і в підсумку регулярне споживання цього напою призводить до стрибків кров'яного тиску і гіпертонії.

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