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Медики рекомендують налягти на ці продукти після гучних святкувань

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Ці продукти мінімізують шкоду від алкоголю - фото 1
Ці продукти мінімізують шкоду від алкоголю

Практично жодне свято не обходиться без спиртних напоїв. І хоч більшість з нас знає про їх негативний вплив на організм, зупиняє цей фактор далеко не всіх. Єдине, що ми можемо зробити, – мінімізувати шкоду. Власне про це ми й розповімо.

Які продукти лікарі рекомендують вживати тим, хто частенько має справу зі спиртними напоями?

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За словами лікарів, людям, які часто дозволяють собі алкоголь, будуть дуже корисні кисломолочні продукти, що допомагають підтримувати мікрофлору кишківника. Крім того, любителям спиртного, для того щоб нівелювати шкоду, яку завдає алкоголь організму, вони рекомендують пити зелений чай – напій, що активізує вивід токсинів з організму.

Налягайте на кисломолочну продукцію - фото 359081
Налягайте на кисломолочну продукцію

Експерти відзначили, що активне споживання алкоголю негативно відбивається на здатності організму засвоювати вітаміни та мінерали. Вони порекомендували якомога частіше їсти ягоди, в яких корисні речовини містяться відразу в дуже високих дозах, – обліпиху, брусницю, журавлину. Також необхідні джерела каротину: гарбуз і абрикоси.

Не забувайте про корисні ягоди - фото 359082
Не забувайте про корисні ягоди

Також фахівці рекомендують не забувати пити чисту воду в кількості не менше 1,5 літра. Її вживання виробляє справжній детокс-ефект, необхідний для очищення печінки.

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Джерело: Medikforum
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