Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

Медики розповіли, чому не можна повністю відмовлятися від цукру

  • 23
Цукор корисний, якщо ним не зловживати - фото 1
Цукор корисний, якщо ним не зловживати

Не секрет, що надмірне вживання солодкого шкодить не тільки фігурі, але і всьому організму. Багато дієтологів рекомендують відмовитися від цукровмісних продуктів, щоб схуднути. Однак це може мати і деякі побічні ефекти. Про них, власне, ми й поговоримо.

Так, дефіцит цукру в організмі може привести до сумних наслідків. Солодощі містять не тільки цукор, а й необхідні для життєвої енергії вуглеводи.

І ще: Медики розповіли, скільки ложок цукру можна додати до кави

За словами лікаря-дієтолога, якщо ми повністю виключимо солодке з раціону, наша фігура безумовно стане стрункішою. Однак такі зміни можуть спровокувати інші проблеми та навіть захворювання.

Так, наприклад, люди, котрі повністю відмовилися від цукру, частіше страждають на артрит і тромбозом. Крім того, відсутність солодощів у раціоні може привести до погіршення роботи головного мозку, а з віком навіть до проблем з пам'яттю. Також відмова від цукру сприяє виникненню захворювань печінки та селезінки. Не можна забувати і про наше настрої.

Тотальна відмова від цукру – не найкраща ідея - фото 360790
Тотальна відмова від цукру – не найкраща ідея

Продукти, в складі яких є цукор, сприяють виробленню гормону радості, тому той, хто харчується винятково "здоровою їжею", більш схильний до стресів і депресій, – заявляє експерт.

При цьому експерти зовсім не рекомендують захоплюватися тістечками та кондитерськими виробами. Однак шматочок шоколадки після обіду нікому не зашкодить, підкреслила фахівець.

Збережіть собі: Прості способи позбутися осінньої хандри

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
  • 08 жовтня, 17:00
  • 710
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 303
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1815848
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука