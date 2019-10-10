Медики розповіли, чому не можна повністю відмовлятися від цукру

Не секрет, що надмірне вживання солодкого шкодить не тільки фігурі, але і всьому організму. Багато дієтологів рекомендують відмовитися від цукровмісних продуктів, щоб схуднути. Однак це може мати і деякі побічні ефекти. Про них, власне, ми й поговоримо.

Так, дефіцит цукру в організмі може привести до сумних наслідків. Солодощі містять не тільки цукор, а й необхідні для життєвої енергії вуглеводи.

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За словами лікаря-дієтолога, якщо ми повністю виключимо солодке з раціону, наша фігура безумовно стане стрункішою. Однак такі зміни можуть спровокувати інші проблеми та навіть захворювання.

Так, наприклад, люди, котрі повністю відмовилися від цукру, частіше страждають на артрит і тромбозом. Крім того, відсутність солодощів у раціоні може привести до погіршення роботи головного мозку, а з віком навіть до проблем з пам'яттю. Також відмова від цукру сприяє виникненню захворювань печінки та селезінки. Не можна забувати і про наше настрої.

Тотальна відмова від цукру – не найкраща ідея

Продукти, в складі яких є цукор, сприяють виробленню гормону радості, тому той, хто харчується винятково "здоровою їжею", більш схильний до стресів і депресій, – заявляє експерт.

При цьому експерти зовсім не рекомендують захоплюватися тістечками та кондитерськими виробами. Однак шматочок шоколадки після обіду нікому не зашкодить, підкреслила фахівець.

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