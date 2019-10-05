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Прості способи позбутися осінньої хандри

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Краса осені - фото 1
Краса осені / pikabu

Найкращий спосіб уникнути осінньої хандри і не дати перерости їй в депресію – вирушити у сонячну країну, але є і домашні способи позбутися поганих думок і наповнити себе силами!

Додайте світла. Основна причина нудьги – дефіцит сонячного світла, який поставляє нам вітамін D. На погоду ми вплинути не можемо, тому додаємо яскраві фарби до обстановки, гардеробу і частіше виходимо на прогулянки в золоті парки.

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Більше продуктів-антидепресантів. Серед них – індичка, банани, цілозерновий хліб, кисломолочні продукти, шпинат, курага, шоколад і какао. Обов'язково пропийте курс вітаміну D і додайте в раціон продукти, які його містять (жирна риба, яловича печінка, сир, яєчні жовтки).

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Осінній раціон

Спорт і сон. Вправи підвищують рівень ендорфіну. Йога, зумба, біг – те, що треба. Не нехтуйте сном. Восени вам дуже потрібні ці 8-9 годин.

Відпочивайте і розслабляйтеся. Дозвольте собі полінуватися, коли цього дуже хочеться, не змушуйте себе рухатися, коли нічого не хочеться. Влаштовуйте собі пошук відчуттів кожен день.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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