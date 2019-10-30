Медики розкритикували відмову від глютену

Відмову від глютену багато хто вважає правильною, але насправді вона не приносить ніякої користі здоровим людям. Про це заявили вчені з університетів Реддінга і Шеффілда у Великобританії.

У публікації журналу Gastroenterology дослідники відзначили, що глютен сьогодні часто характеризується як щось погане та шкідливе. Противники глютену відзначають, що він погано засвоюється кишківником, викликає в ньому бродіння й інші небажані процеси, які у свою чергу провокують інші проблеми.

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Тим часом, підкреслюють вчені, злаки, що містять глютен, в першу чергу цільнозернові, є важливим джерелом білка, клітковини та мікроелементів, корисних для здорової роботи організму.

Відмовляючись від глютену, багато людей вважають, що таким чином вони захищають свій кишківник. Але насправді глютен не може викликати проблеми зі шлунком при відсутності до нього фізіологічної чутливості, – розповів співавтор проекту дослідник Девід Сандерс.

Відмова від глютену – безглуздий тренд

У дослідженні вчених провели серію експериментів з вживанням глютену та відмовою від нього. Ці фактори оцінювалися у зв'язку з такими порушеннями шлунково-кишкового тракту, як біль, запор, діарея та рефлюкс.

Експерименти показали, що у здорових людей, які вживали глютен, не виникло проблем зі шлунково-кишковим трактом або інших побічних ефектів.

Учені критично оцінюють прагнення до відмови від глютену і підкреслюють, що безглютенове харчування – вимушений захід тільки при целіакії, від якої страждає всього 1% населення світу.

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