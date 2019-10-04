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Учені перевірили, чи шкодять фітнес-батончики фігурі
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Багато людей люблять смакувати фітнес-батончикам, тому що це швидко та поживно, їх легко з'їсти "на ходу" – коли зовсім немає часу поїсти. Але наскільки корисне таке харчуватися? Учені провели незалежні лабораторні дослідження, в яких брали участь 30 виробників батончиків. Результати вас вразять!
Ми звикли їсти батончики тоді, коли треба перекусити. Причому, фітнес-батончики ми часто вважаємо здоровою їжею. Іноді замінюємо ними прийоми їжі, або вибираємо їх, коли хочеться чогось солодкого.
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Фітнес-батончик – це їжа, яка призначена для підвищення фізичної енергії. Зазвичай, такі батончики містять комбінацію білків + жирів + вуглеводів, крім того вони збагачені вітамінами та мінералами.
Тому, хороша новина полягає в тому, що фітнес-батончики визнані корисними науково. Зокрема, лікарі-дієтологи підтверджують, що батончики містять достатню кількість корисних елементів, які дозволяють зберегти енергетичний баланс організму.
Батончики умовно можна розділити на дві групи – енергетичні та протеїнові.
Енергетичні несуть енергетичну цінність. Цей вид батончиків призначений для забезпечення швидкого й ефективного використання енергії, що надходить. В основному, в їх складі ви знайдете сухофрукти, зернові, горішки.
Другу групу складають батончики, які несуть більше поживної цінності, – білкові або, як заведено називати, протеїнові. Їх можна вживати не тільки для підвищення енергії, але і для зменшення жирової маси.
Деякі фахівці схиляються до протилежної думки щодо поживності фітнес-батончиків і відзначають, що у них є надлишок цукру, жирів і вуглеводів.
Порівнюючи кількість вуглеводів і вміст цукру в протеїнових батончиках і звичайних шоколадних, можна сказати, що вони практично ідентичні. При цьому протеїнові батончики в рази дорожчі.
У дослідженні з 30 батончиків різних виробників – 18 не відповідали вимогам рівня інгредієнтів на етикетці. Виявилося, що в кожному другому батончику перевищено рівень вуглеводів, який відзначали виробники на упакуванні.
Один з батончиків позиціонували, як продукт з низьким вмістом вуглеводів: на упаковці було зазначено, що там всього 2 грами вуглеводів. Але лабораторний аналіз показав, що насправді він мав близько 22 грамів вуглеводів!
Тому, вивчення складу батончика не завжди врятує вас від похибки виробника. Тому, єдина правильна рекомендація – споживати батончики перевіреного виробника або готувати їх самостійно, якщо ви дуже прискіпливо ставитесь до свого здоров'я та раціону.
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