Медики пояснили, як уникнути літньої пітливості

Експерти розповіли, як зменшити потовиділення, не порушуючи при цьому дрес-коду на роботі.

Уникайте взагалі будь-яких напоїв з кофеїном; нікотину, а також алкоголю. Всі ці компоненти забезпечують гіперстимуляцію нервової системи і призводять до вироблення адреналіну. А це підвищує температуру тіла і змушує вас потіти.

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Застосування антиперспірантів, а особливо з хлоридом алюмінію, допомагає зменшити пітливість шляхом блокування потових залоз. Але постарайтеся наносити антиперспіранти не зранку, а ввечері перед сном: в цьому випадку вони будуть більш ефективні наступного дня.

Вживання достатньої кількості води забезпечує належний рівень зволоження організму. А це зменшить температуру тіла і знизить вироблення поту.

Намагайтеся в спеку не приймати ванну або душ з гарячою водою, бо це підвищує температуру тіла і змушує пітніти більш інтенсивно.

Як уникнути літньої пітливості

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