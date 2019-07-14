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Це не магія: чому деякі люди не товстішають від шкідливої їжі

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Пояснення з наукової точки зору - фото 1
Пояснення з наукової точки зору / zcoop

Нарешті з'явилося наукове пояснення тому, що деякі люди можуть постійно їсти у фастфудах і ні на кілограм не товстішати!

Вчені з Кембриджу вивчили дані 14 тисяч людей і з'ясували, що худенькі мають не просто силу волі, а й генетично схильні до більш струнких форм тіла.

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З усієї наукової вибірки дослідники виділили лише 1600 осіб з низьким індексом маси тіла, але зразковим здоров'ям. При цьому 40 відсотків людей з низькою масою тіла заявили, що можуть їсти все підряд і не набирати вагу. На другому етапі дослідження генетики зібрали біоматеріал у худих людей: при його вивченні з'ясувалося, що у переважної більшості цієї групи людей є "ген худорлявості", який прискорює процес обміну речовин.

Виявляється, існує ген худорби - фото 340758
Виявляється, існує ген худорби

Генетики зазначають, що секвенування генів, відповідальних за прискорення процесу обміну речовин, дозволить вже в найближчому майбутньому практично повністю розв'язати проблему ожиріння у людей. На основі виявлених механізмів вони планують створити ліки проти ожиріння на будь-якій стадії, однак нові таблетки для швидкого скидання ваги будуть працювати не так, як традиційні жироспалювачі.

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Джерело: edition.cnn
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