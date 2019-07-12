10 дурних запитань, які ти соромився поставити стоматологу

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Спілкуємося зі стоматологом-ортодонтом.

Про усі тонкощі цієї складної професії розповіла стоматолог-ортодонт Ольга Ємельянова у відеоінтерв'ю каналу "Жиза". Чи боляче ставити брекети? Що робити, якщо після брекетів зуби роз'їхалися назад? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.

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Чому так страшно?

Порожнина рота – дуже інтимна зона, тому, наша задача – почути пацієнта, допомогти йому і зробити це максимально комфортно, швидко, безболісно і непомітно.

Зуби мудрості бувають тільки у найрозумніших?

Зуби мудрості бувають у різних людей :) Зараз дуже часто вони взагалі не закладаються природою, тому що у щелепі стає все менше місця, їм дуже тісно і вони прорізаються нерівно. Але, якщо вони прорізалися і ми їх видаляємо, це, звісно, не означає, що людина стає дурнішою.

Брекети – це боляче?

Самі брекети – це апаратура, конструкція у порожнині рота. Вона не завдає болю. Інша справа ефект їхньої дії, ефект дуги, яка переміщає зуби. Це дійсно може викликати дискомфортні відчуття. Больовий поріг у всіх різний, тому все доволі індивідуально. Однак, адаптація настає абсолютно у кожного пацієнта. Зрештою, не обов'язково ставити саме брекети. Є купа інших альтернативних методів. Є знімні прозорі елайнери, які непомітні на зубах і більш м'яко діють на пародонт.

Так виглядають елайнери

Чому все так дорого?

Перш за все скажу, що профілактика краща за лікування. Я закликаю усіх раз на пів року приходити на обстеження. Погодьтеся, краще зробити професійну гігієну, аніж потім лікувати карієс. Треба не боятися, приходити на прийом, дослухатися до порад лікаря.

Білі зуби бувають тільки в Голлівуді?

Звісно ні. Є багато відтінків білого. Існує шкала, на якій відмічені усі існуючі відтінки білого. Якщо природній білий колір зубів не влаштовує вас – завжди можна скористатися відбілюванням.

Голлівудська усмішка

Сигарети і кава – вороги стоматолога?

Ні. Пацієнт, який обирає пити каву і курити, має розуміти наслідки. Це призводить до додаткового утворення нальоту на зубах, колір зубів буде швидше змінюватися, причому у гіршу сторону. Але ми і таким пацієнтам зможемо допомогти.

Що робити, якщо після брекетів зуби роз'їхалися назад?

Є така категорія пацієнтів, яка проходить повторне ортодонтичне лікування. Дуже часто це пов'язано з недисциплінованістю самого пацієнта, який нехтує ретейнерами (апаратами, які тримають отриманий результат), а інколи це пов'язано з тим, що людина лікувалася у ранньому віці. У такому випадку варто приходити до ортодонта ще і планувати своє лікування.

Молодий стоматолог – поганий стоматолог?

Неможна так сказати. Можливо, в нього просто замало досвіду. Сучасні лікарі дуже багато вчаться. Навчання продовжується навіть після того, як лікар закінчив інститут. Плюс, звісно, дуже важливий клінічний досвід.

Робота стоматолога

Чому золоті коронки більше не в моді?

А мені здається, що в моді. Зараз навіть роблять знімні передні 6 зубів з діамантами. Насправді ж, справа не в моді, а в тому, що ця конструкція дуже м'яка, адже золото – м'який метал і може деформуватися. Це призводить до зазорів між коронками і зубами.

Скільки може заробляти стоматолог-ортодонт?

Це залежить від того, наскільки стоматолог-ортодонт хоче працювати. Якщо це лікар з районної поліклініки, який працює на прийомі, це десь 20, 000 гривень. Якщо це спеціалізована ортодонтична клініка, то зарплата може бути до 285, 000 гривень.

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