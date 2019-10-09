Медики пояснили, чому чоловікам треба їсти гриби

Регулярне вживання в їжу грибів захищає від появи найпоширенішого серед чоловіків раку – раку простати. До такого висновку прийшли японські вчені.

Повідомляється, що дослідники з Університету Тохоку протягом тривалого часу спостерігали за майже 36,5 тисячі чоловіків.

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В їх довгостроковому дослідженні брали участь японці у віці від 40 до 79 років. У чоловіків відстежувалися особливості раціону харчування, а також рівні фізичної активності, наявність шкідливих звичках (куріння і вживання алкоголю), фактори освіти і сім'ї, історія хвороб.

За період спостереження із загального числа учасників 3,3% захворіли на рак передміхурової залози. Дослідники зробили висновок про те, що регулярне вживання грибів пов'язано з нижчим ризиком виникнення раку простати незалежно від того, скільки фруктів і овочів, м'яса або молочних продуктів входить в чоловічий раціон. "Ті з чоловіків, хто вживали гриби один або два рази на тиждень, мали на 8% зменшений ризик розвитку цього захворювання, ніж ті, хто їв гриби менш регулярно", – розповіли автори проєкту.

Осінні гриби

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