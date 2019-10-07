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Науковці зняли на відео "народження" вірусів

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Народження вірусу попало на відео - фото 1
Народження вірусу попало на відео / health.harvard

Вчені вперше зняли на відео "народження" вірусу. Це вдалося фахівцям з Гарвардської школи інженерних і прикладних наук імені Джона Полса.

Науковці створили метод, що дозволяє в реальному часі бачити збірку вірусу. Раніше це було неможливо через вкрай малий розмір вихідних речовин і продуктів, а також дуже слабку взаємодію між ними.

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Вчені вибрали для дослідження одноланкові РНК-віруси. Його розмір всього 30 нанометрів в діаметрі, а сам вірус складається з одного фрагмента РНК, приблизно 3600 нуклеотидів і 180 ідентичних білків.

Щоб побачити, як білки утворюють шести- або п'ятикутну структуру капсида, фахівці використовували інтерферометричну розсіюючу мікроскопію. Суть методу полягає в тому, що світло, розсіяне від об'єкта, створює темну пляма в промені світла. Відео не дозволяє побачити структуру вірусу, але демонструє розмір його оболонки і її зміну з часом.

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Джерело: seas.harvard
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